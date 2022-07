Lufthansa : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Lufthansa, avec un objectif de cours inchangé de 7,2 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le directeur financier de la compagnie a affiché sa confiance dans la capacité de Lufthansa à répercuter la hausse du carburant dans les prix. Ainsi, l'objectif de croissance ' high single digit ' du yield (6.7%e) semble être clairement dépassable, estime le broker.



Si Lufthansa ne perçoit aucun fléchissement de la demande à ce stade, la société préfère conserver sa prudence en termes de remontée des capacités sur 2023 (environ 90% du niveau de 2019), compte tenu de la faible visibilité du carnet.



Par ailleurs, un programme de cessions est toujours en vue: la société espère pouvoir annoncer la cession d'AirPlus et du catering d'ici la fin de l'année 2022 et des éléments plus concrets sur la transaction de Technik au S1 2023. Ces opérations permettraient à la compagnie d'accélérer son désendettement.



Enfin, Oddo fait état de discussions 'intenses' avec le personnel au sol qui réclame une hausse des salaires de 9,5%. Des négociations sont aussi en cours avec les pilotes qui ont vu leur contrat arriver à échéance en juin dernier (discussions sur la productivité) et le contrat avec les PNC (Personnel Navigant Commercial) arrivera à échéance fin 2023.



'Cette nouvelle source d'inflation demandera une poursuite de la hausse des prix pour pouvoir atteindre l'objectif de marge EBIT de 8% en 2024 (vs. 5.2%e)', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

