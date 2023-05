Lufthansa : Oddo BHF reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Lufthansa, avec un objectif de cours inchangé de 12,5 euros.



'A nos yeux, l'acquisition d'une participation de 41% dans ITA est une excellente opération pour le groupe', souligne l'analyste qui précise qu'avec ITA, Lufthansa accélère sur le 3ème marché le plus important d'Europe avec l'apport d'une part de marché de c27% et de c13% sur les routes entre l'Italie et l'Europe.



Estimant l'opération comme 'stratégique' avec 'une structure astucieuse', Oddo BHF rappelle que le montant de la transaction est limité à 325 ME et sera financé sous forme d'augmentation de capital accompagnée d'un nouvel apport de 250 ME de l'Etat Italien.



'Au-delà de la valorisation, Lufthansa est déjà revenue sur un niveau de dette nette inférieur à celui de 2018 ce qui lui permet de saisir des opportunités', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.