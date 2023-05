Lufthansa : Oddo BHF maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve son opinion Surperformance sur le titre Lufthansa et son objectif de cours à 12,5E.



L'analyste souligne les bons résultats obtenus au premier trimestre et relève un FCC ' plus élevé que prévu '.



Au deuxième trimestre, ' la capacité devrait augmenter pour atteindre environ 82% du niveau d'avant la crise et la compagnie aérienne s'attend à ce que les rendements sur cette période soient jusqu'à 25% par rapport au niveau de 2019 ', relève l'analyste.



' L'EBIT ajusté au T2 2023 devrait également être plus élevé qu'au T2 2019, qui s'élevait à 754 ME, dépassant ainsi les attentes ', continue le broker.



Pour Oddo BHF, Lufthansa s'est désendettée ' plus rapidement, ce qui lui permet de saisir les opportunités auxquelles ses pairs sont contraints de renoncer. ' En conséquence, ' Nous continuons à jouer le newsflow sur les cessions et les commentaires sur la saison estivale qui devraient être positifs '.



