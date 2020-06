Lufthansa : Le titre chute, Barclays abaisse son objectif

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Barclays a abaissé son objectif de cours sur Lufthansa pour prendre en compte la 'profonde restructuration' de la compagnie aérienne allemande nécessaire pour faire face à la crise de Covid-19.



Les actions de la compagnie chutent de près de 3% mardi matin à la Bourse de Francfort.



Barclays a abaissé son objectif de cours sur Lufthansa de 6,2 euros à 4,5 euros, tout en réitérant sa note 'sous-pondérée' sur le titre.



' Les deux mots qui domineront probablement la conversation sur Lufthansa au moins au cours des trois prochaines années seront les remboursements et la restructuration', a déclaré le bureau d'analyses dans une note.



Avec 8,7 milliards d'euros de remboursements de dette supplémentaires, 300 à 400 millions d'euros de paiements d'intérêts supplémentaires par an et une participation de 20% du gouvernement, Lufthansa se concentrera principalement au cours des trois prochaines années sur une restructuration de ses activités afin de couvrir ses obligations, a déclaré Barclays.



Avec la perspective d'une dilution de 25% et aucun versement de dividendes, la présentation d'une thèse positive s'avère 'difficile', a rajouté Barclays.



