Lufthansa : Crédit Suisse réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 15% à 4,60 euros sur Lufthansa, prévoyant désormais pour le secteur un déclin de 65% du trafic de voyages d'affaires en 2021 par rapport à 2019.



'Avec environ 45% des revenus passagers des compagnies de réseaux tirés par le trafic d'affaires en 2019, cette perspective est particulièrement difficile pour Lufthansa', prévient l'intermédiaire financier.



Aussi, pour le transporteur allemand, le broker augmente sa prévision de perte opérationnelle ajustée pour 2021, passant de 149 millions à 1,8 milliard d'euros, et réduit de 17% sa prévision de profit opérationnel ajusté pour 2022, à 749 millions.



