Lufthansa : Credit Suisse passe à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a abaissé lundi sa recommandation sur le titre Lufthansa de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de huit à 6,25 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker explique que la récente surperformance du titre de la compagnie aérienne allemande n'est pas vouée à durer.



'L'action Lufthansa a signé la deuxième meilleure performance parmi les transporteurs aériens que nous suivons au cours du mois écoulé, du trimestre passé et depuis le début de l'année, soutenue par l'accès aux liquidités dont bénéficie le groupe', rappelle-t-il dans la note.



'Nous ne pensons pas que cette performance soit pérenne, que ce soit dans un scénario de reprise ou dans celui d'une rechute', avertit Credit Suisse.



Dans un communiqué paru ce matin, Lufthansa indique avoir accepté les conditions posées par la Commission européenne concernant l'obtention de son plan de sauvetage par l'Etat allemand.



Ce compromis l'obligera à céder à ses concurrents une vingtaine de créneaux ('slots') à partir et à destination des aéroports de Francfort et Munich.



