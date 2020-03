Lufthansa : Credit Suisse abaisse de 24% son objectif

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse s'attend désormais à 1,5 milliard d'euros de pertes d'exploitation en 2020. Le bureau d'analyses confirme son conseil à surperformance mais abaisse son objectif de cours de 24% à 15,45 E (contre 20,25 E).



Le groupe a confirmé en fin de semaine dernière un EBIT ajusté 2019 de 2 026 M E et la suspension du versement d'un dividende sur l'année 2019. Il a également confirmé que les nouvelles réservations au cours de la semaine dernière étaient en baisse de 50% en glissement annuel.



' Nous pensons que le chiffre net est probablement pire, conformément aux commentaires des transporteurs américains ' indique le bureau d'analyses.



' Avec des réductions de capacité pouvant atteindre 70%, l'attention du marché se tourne clairement vers le risque de liquidité. Nous partons sur la prévision d'un bénéfice d'exploitation de 2,2 milliards en 2020E à une perte de 1,5 MdE '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.