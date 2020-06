Lufthansa : Berenberg dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Berenberg dégrade sa recommandation sur Lufthansa de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 12 à huit euros, dans le cadre d'une note sur les principaux transporteurs aériens d'Europe.



'L'assouplissement des confinements et un tournant dans les comportements en matière de réservations ont fait revenir l'intérêt des investisseurs vers les compagnies aériennes européennes', reconnait le broker dans sa note.



'Quoi qu'il en soit, nous voyons des nuages de répression financière s'amonceler', prévient toutefois Berenberg, qui passe donc à 'vente' sur le titre de l'Allemand, alors qu'il reste à 'achat' sur IAG et à 'conserver' sur Air France-KLM.



