Lufthansa : AlphaValue relève à 'alléger'

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé lundi avoir relevé son opinion sur le titre Lufthansa, qu'il fait passer à 'alléger' contre 'vente' jusqu'à présent, avec un objectif de cours inchangé de 6,88 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le transporteur aérien suite au relèvement de ses capacités, mais aussi à l'apparition de tensions inflationnistes, qui vont avoir un impact sur ses revenus.



AlphaValue évoque aussi des perspectives de chiffre d'affaires plus favorables que prévu suite déferlement de la vague Omicron.



