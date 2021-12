LSE : Jefferies initie la couverture à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies initie la couverture de London Stock Exchange Group (LSEG) avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 85 livres sterling, y voyant un 'leader mondial des données financières à une époque de demande croissante' suite à l'acquisition de Refinitiv.



'L'accord a également ajouté des plateformes de négociation électronique à forte croissance pour compléter une franchise post-négociation de classe mondiale, la laissant bien placée pour une croissance structurelle', ajoute le broker.



Jefferies considère en outre que l'action est sous-valorisée (à 18 fois le BPA 2023 contre 20 fois pour ses pairs européens et américains) et il perçoit une voie vers une revalorisation alors que la direction continue de réaliser ses objectifs.



