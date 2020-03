LSE : Credit Suisse reste à 'surperformance', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur London Stock Exchange (LSE), tout en abaissant son objectif de cours de 8340 à 7590 pence pour refléter une réduction de 5-10% de ses prévisions de BPA traduisant l'impact des perturbations liées au Covid-19.



'LSE a réalisé la meilleure performance au sein de notre univers de couverture depuis le 19 février, avec un recul de 17% sur cette période', souligne le bureau d'études, qui considère ceci comme étant 'justifié'.



Si le titre LSE se traite selon lui 25,8 fois le BPA 2021 contre 16,2 à 22,5 fois pour ses pairs, Credit Suisse justifie cette prime par la résilience opérationnelle dans l'environnement actuel et les attractions structurelles de l'ensemble LSE-Refinitiv.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

