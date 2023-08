Lowe's : Jefferies reste à achat après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant à peine son objectif de cours de 266 à 265 dollars, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Lowe's Companies, jugeant 'la discipline des dépenses admirable, en particulier face à un contexte faible pour le bricolage personnel'.



'Avec une surperformance des ventes comparables au premier semestre couplée à une gestion efficace des coûts, nous sommes convaincus de l'atteinte du point médian des prévisions, le haut de fourchette étant plus probable que le bas', indique le broker.



'Alors que les propriétaires recherchent des projets de gratification instantanée et que la normalisation du bois d'oeuvre déclenche la reprise des projets', Jefferies envisage une croissance comparable dans le bas de la plage à un chiffre pour l'exercice 2024.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

