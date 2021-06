Lloyd Banking : Credit Suisse ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Lloyds Banking Group tout en rehaussant son objectif de cours de 58 à 60 pence, dans le sillage d'estimations de BPA relevées de 8% pour 2021 et de 3% pour 2022 et 2023.



Le broker voit l'établissement financier comme gagnant de façon soutenue des rendements plus élevés que ses pairs au Royaume Uni, et il s'attend à ce que les résultats semestriels du 29 juillet apportent de nouvelles preuves de cette vision.



'Nous demeurons significativement au-dessus des consensus de résultats, principalement en raison de notre perception que les marges d'intérêt net s'accroitront encore à partir de maintenant', ajoute Credit Suisse.



