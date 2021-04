Lleidanetworks : Invest Securities ajuste son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la publication du 1er trimestre 2021 préliminaire apparait plutôt décevante par rapport aux dernières publications.



' Le CA souffre d'un effet saisonnalité pénalisant sur son activité SaaS et d'un recul toujours fort d'ICX lié à la situation sanitaire. La Marge Brute apparait également décevante en raison d'un contexte temporairement moins favorable ' indique le bureau d'analyses.



' Cependant, soulignons que les perspectives MT sont inchangées et que la fin du flow-back lié à la sortie d'actionnaires historiques est très positive pour le titre. La réduction durable des charges de services externes est, de surcroît, un élément positif et qui devrait s'avérer durable ' rajoute Invest Securities.

L'analyste réitère son opinion à l'achat, soutenue par un potentiel de revalorisation important par rapport à son objectif de cours ajusté à 9,9E (contre 10,2E).



