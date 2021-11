Lleidanetworks : Invest Securities abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la société a publié jeudi dernier un chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 décevant, en raison de l'intégration dans les comptes d'Idenova à partir du 1er novembre par rapport au 1er juillet anticipé (sans impact à MT) et d'une activité SaaS en croissance de ' seulement ' +24% contre +75% attendu.



' L'impact de la montée en puissance des nouveaux clients à fort potentiel est décalée dans le temps, en raison d'un été apathique et d'autres éléments (contrats à l'international, contexte sanitaire). Une partie de cette accélération devrait se reporter sur le T4 2021, une autre partie sur 2022 ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses réitère son opinion achat sur la valeur avec un objectif de cours revu à 8,9E contre 9,5E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.