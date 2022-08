Linde : Stifel remonte sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel remonte sa recommandation sur Linde 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 257 à 349 euros, se disant 'plus constructif sur la progression des marges dans un environnement inflationniste'.



'Les moteurs de croissance structurels gagnent en importance et devraient nourrir la croissance à moyen terme', estime-t-il, ajoutant que le groupe de gaz industriels peut faire croitre ses bénéfices même dans un ralentissement macroéconomique.



'Des vents contraires en Europe pourraient être contrebalancés par la croissance en Asie et en Amérique du Nord', explique le broker. 'La valorisation est moins tendue que pour d'autres titres défensifs et les pressions liées aux hausses de taux d'intérêt s'estompent'.



