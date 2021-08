Linde : Liberum remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Linde avec un objectif de cours rehaussé de 312 à 340 dollars, après la publication par le groupe de gaz industriels de résultats trimestriels supérieurs aux attentes avec un relèvement d'objectif annuel.



La publication amène le broker à rehausser sa prévision de BPA 2021 de 10% à 10,43 dollars, au-dessus de la borne haute de la fourchette-cible, sur la base d'une croissance séquentielle continue du volume et des prix, de l'amélioration des marges et des rachats d'actions.



Liberum remonte également ses BPA attendus pour 2022 et 2023, d'environ 7%, en raison de l'amélioration des marges, le conduisant donc à rehausser son objectif de cours. 'Les moteurs structurels et les leviers internes au groupe se poursuivent', juge-t-il.



