Linde : Jefferies confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un bénéfice des activités poursuivies de 1 273 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022. Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 360 $.



' Le BPA de 3,10 $ au 3ème trimestre est supérieur de 0,16 $ du consensus et de 0,17 $ à notre estimation. Le BPA du 4ème trimestre est estimé par le groupe entre 2,80 et 2,90 dollars (consensus 2,93 dollars) ' indique Jefferies.



' Les tendances de la demande sont essentiellement positives et les hausses de prix sont supérieures aux coûts. Les tendances en matière de durabilité et les contrats fixes permettront au BPA de rester intact, quel que soit l'environnement macroéconomique ' rajoute le bureau d'analyses.



Pour l'ensemble de l'année 2022, la société s'attend à ce que le bénéfice dilué par action ajusté se situe entre 11,93 $ et 12,03 $, en hausse de 12% à 13% par rapport à l'année précédente.





