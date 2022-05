Linde : Credit Suisse initie à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a entamé mardi la couverture du titre Linde avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 380 dollars.



Dans une note de recherche, le courtier fait valoir que le fabricant de gaz industriels continue de bénéficier d'un solide niveau de croissance à la faveur de la signature de nouveaux contrats dans l'électronique et le raffinage.



Ce dynamisme devrait lui permettre de maintenir son rythme de croissance à deux chiffres au niveau du bénéfice par action (BPA), poursuit-il.



Par ailleurs, la poursuite de son robuste programme de rachat d'actions (de l'ordre de quatre milliards de dollars par an) devrait soutenir le cours de l'action, ajoute le broker.



