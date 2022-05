Linde : AlphaValue relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé lundi avoir revu à la hausse sa recommandation sur Linde, qu'il fait passer à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant justifie son relèvement par le 'très bon début d'année' signé par le géant germano-américain des gaz industriel.



'Nous avons revu nos prévisions à la hausse suite aux résultats de premier trimestre, qui ont été plutôt de bonne facture et tirés par tous les segments d'activité', souligne le cabinet parisien dans son étude.



'Les prix demeurent particulièrement solides, avec des hausses de tarifs dans tous les domaines et une montée des coûts de l'énergie qui ne constitue pas un si gros problème que cela sachant qu'elle est répercutée au niveau des prix proposés aux clients', explique-t-il.



AlphaValue dit toutefois surveiller de près l'évolution du dossier des livraisons de gaz en Europe, craignant d'éventuelles 'disruptions' liées à l'intensification du conflit ukrainien.



