Legrand : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Legrand et relève son objectif de cours à 113 euros, contre 109 euros précédemment.



Anticipant une bonne fin d'année en matière d'activité, le bureau d'analyses révise ses estimations à la hausse avec +2,2% sur les BPA 2021 et +1,2% sur les BPA 2022.



'Nous estimons que le groupe devrait être capable de finir l'année au moins dans le haut de sa fourchette de croissance d'activité de 11-13% en organique, si ce n'est même de la dépasser', justifie le broker.



Quant à 2022, Oddo anticipe une croissance de l'activité de 4,2% en organique (en ligne avec le consensus) et une marge d'EBIT de 20,2%.





