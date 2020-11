Lear Corp : Jefferies reste à 'achat', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Lear Corp avec un objectif de cours abaissé de 156 à 143 dollars, dans le sillage d'un abaissement de son estimation de profit opérationnel pour 2020 reflétant les objectifs mis à jour de l'équipementier automobile.



'Les résultats de troisième trimestre démontrent des activités sièges de premier ordre et un redressement en cours en e-systèmes, tandis que les économies de coûts placent Lear en position pour une performance de gains de marge plus forte en 2021', juge le broker.



