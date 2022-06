Lanxess : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 64 E (contre 59 E).



L'analyste estime que la conviction dans le scénario à la hausse s'accroît.



L'objectif de cours présente une croissance de d'environ 40% de l'action. ' La cession de HPM est la phase 1 des 3 phases d'un re-rating à venir ' indique UBS.



Rappelons que le groupe a annoncé la création d'une coentreprise entre le chimiste de spécialité et le groupe de capital investissement Advent, en vue d'acquérir ensemble l'activité engineering materials du groupe néerlandais DSM.



Lanxess apportera son unité High Performance Materials (HPM) à la coentreprise, et recevra au moins 1,1 milliard d'euros, qu'il utilisera pour réduire sa dette, renforcer son bilan et lancer un programme de rachat d'actions pour 300 millions d'euros.



