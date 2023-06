Lanxess : Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Lanxess de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 51 à 33 euros, voyant les risques cycliques et structurels persister pour le groupe allemand de chimie de spécialités.



'L'avertissement sur résultats indique une baisse de 30% de l'EBITDA ajusté en comparaison annuelle, ce qui est trop significatif pour convaincre les marchés de la meilleure résilience du nouveau portefeuille', souligne le broker.



'Les problèmes structurels devraient être traités, mais nous ne nous attendons pas à un règlement rapide', juge Stifel, qui reconnait un potentiel de hausse de 22% reflété par son objectif de cours, mais anticipe une poursuite de la volatilité du cours de bourse.



