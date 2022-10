Lanxess : Stifel abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat', mais réduit de 50 à 45 euros son objectif de cours sur le titre du chimiste de spécialités allemand Lanxess, en raison de la réduction des estimations pour 2023, avec un EBITDA qui devrait selon lui ressortir en légère baisse.



'L'EBITDA du troisième trimestre devrait être équivalent à celui de l'année dernière', relève le broker pour qui les effets positifs du périmètre et des taux de change 'compensent les vents contraires macroéconomiques'.



'Nous pensons que la valorisation déprimée offre un fort potentiel de hausse, car plusieurs facteurs peuvent changer le sentiment à l'égard du titre', juge Stifel, citant notamment la consolidation d'IFF Biocides, le déstockage et la baisse des coûts des matières premières.



