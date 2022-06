Lanxess : Credit Suisse reste positif, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'surperformance' sur Lanxess, mais abaisse son objectif de cours de 67 à 58 euros, du fait d'une réduction de 18% en moyenne de ses attentes d'EBITDA 2022-24 en raison de la déconsolidation de la coentreprise avec Advent.



'Nous pensons que la transaction est clairement positive', juge néanmoins le broker qui pointe notamment une entrée de trésorerie de 1,1 milliard d'euros réduisant le ratio l'endettement et un effet relutif sur le BPA grâce aux rachats d'actions.



'Stratégiquement, la coentreprise continue d'améliorer le mix du groupe et devrait soutenir la génération de trésorerie', ajoute Credit Suisse, qui met en avant une exposition accrue à des marchés finaux plus défensifs comme les soins personnels.



