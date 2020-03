Lanxess : Berenberg reste à 'achat', abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur Lanxess avec un objectif de cours abaissé de 63 à 45 euros, reconnaissant que lors que son relèvement en janvier, il avait 'sous-estimé l'impact du nouveau coronavirus sur l'économie mondiale'.



'Toutefois, le groupe dispose d'un bilan solide et d'une équipe de direction dotée d'une expérience forte en termes d'allocation du capital', estime toutefois le broker, qui maintient donc sa position sur le titre du chimiste allemand de spécialités.



