(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur K+S, UBS remonte son objectif de cours de 20 à 21 euros, une nouvelle cible à peu près en ligne avec le cours de l'action du fournisseur allemand de potasse et de sel gemme.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker indique augmenter ses estimations à moyen terme 'pour tenir compte d'un moindre risque sur les coûts énergétiques, conformément aux propositions de l'Allemagne'.



'La mise à niveau de notre objectif de cours demeure modeste compte tenu des estimations plus élevées du WACC (coût moyen pondéré du capital) et des dépenses d'investissement', reconnait-il cependant.



