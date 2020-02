Kone : Oddo salue la décision dans le dossier Thyssenkrupp

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF salue ce matin la décision prise par Kone de se retirer des négociations avec Thyssenkrupp, portant sur la division Elevator Technologies du groupe allemand.



'Nous validions l'intérêt industriel d'un tel rapprochement et le prix ne nous semblait pas excessif. (...) En revanche, nous avions, dès le début, pointé le risque de blocage par les autorités de la concurrence d'un rapprochement entre les 2 groupes. Sur la base d'un marché en valeur, nous avions calculé des parts de marché de 34% en Europe et 35% en Amérique du Nord pour les 2 groupes combinés. Le risque nous semblait donc élevé, pour l'un comme pour l'autre', explique le broker.



Oddo BHF reste, au passage, neutre sur le titre Kone, avec un objectif de cours de 55 euros, en ligne avec le cours actuel.



