Kone : Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre Kone, avec un objectif de cours inchangé de 49 euros.



Selon le broker, l'analyse de Kone du début d'année concernant la Chine se confirme avec notamment un recul à attendre de l'ordre de 10% des nouveaux équipements (après -20% en 2022)et des mesures d'allégement (devant permettre aux promoteurs d'être moins contraints en termes de liquidité) qui devraient porter leurs fruits à partir du S2.



Enfin, l'activité services s'annonce très dynamique en Chine (un peu moins de 20% du CA Chine), tout particulièrement la modernisation avec des taux de croissance de 30- 40% par an sur les années récentes.



Dans ce contexte, le CFO a confirmé l'objectif du groupe d'améliorer la marge d'EBIT en 2023 (ODDO BHF à +70 pb, à 10.6%).



La refonte du modèle opérationnel du groupe devrait par ailleurs entrainer la réduction de 1 000 postes (soit 1.6% des effectifs), coûtera 130 ME de charges de restructuration (l'essentiel enregistré en 2023) et permettra des économies de coûts de 100 ME en année pleine (2024), rapporte Oddo.



Finalement, 'l'inflation va rester un poids en 2023 et le rebond en Chine, tant dans son timing que dans son ampleur reste incertain', conclut Oddo.



