Kone : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Kone, avec un objectif de cours relevé de 49 à 51 euros.



Hier, Kone avait publié un chiffre d'affaires en progression de 5,9% au 1er trimestre. L'EBIT ajusté est par ailleurs ressorti 8% au-dessus des attentes, avec une marge d'EBIT ajusté en progression de 150 pb à 9.5% (css à 9.1%) du fait principalement de la baisse des coûts matières en Chine.



Sur la Chine, justement, le management juge 'certains signes encourageants, avec une levée progressive des contraintes financières pesant sur les promoteurs, ce qui devrait permettre au marché de progressivement rebondir à la fin du S1 2023', rapporte Oddo BHF.



Dans ce contexte, Kone anticipe désormais pour 2023 une légère croissance de son chiffre d'affaires à changes constants (contre une stabilité précédemment) et une amélioration de la marge d'EBITA ajusté (inchangé).



De son côté, Oddo BHF a révisé en hausse de 3% en moyenne ses BPA 2023 & 2024. 'Nous prévoyons désormais une croissance organique de 3.3% pour 2023 et un EBIT ajusté de 1 190 ME', souligne-t-il.



