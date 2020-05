Kone : Liberum n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - Liberum dégrade sa recommandation sur Kone de 'achat' à 'conserver', soulignant que le titre du fabricant finlandais d'ascenseurs a progressé au-delà de son objectif de cours, maintenu à 58 euros.



Le broker souligne que le titre se traite désormais sur des multiples de valorisation record. 'Si l'on pourrait juger que la sécurité relative des résultats justifie une telle prime, nous voyons une marge de progression limitée pour davantage de revalorisation', estime-t-il.



'Toutefois, nous continuons de voir Kone comme le mieux placé dans son secteur pour combattre le Covid-19 du fait de son activité de services résiliente et de son exposition à la construction et à une reprise en Chine', poursuit l'intermédiaire.



