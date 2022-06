Kone : Goldman Sachs dégrade à la vente

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Kone, qu'il ramène de 'neutre' à 'vendre' avec un nouvel objectif de cours de 44 euros.



L'intermédiaire financier fait remarquer que le fabricant d'ascenseurs finlandais a largement sous-performé son secteur au cours du mois écoulé du fait des mesures de confinement en Chine, où le groupe réalise 35% de son activité.



Goldman estime toutefois que le marché n'a pas encore intégré la perspective d'un ralentissement plus long que prévu du marché immobilier chinois, même suite à la réouverture de l'économie.



Cet élément, conjugué aux signaux de faiblesse qui commencent à se manifester en Europe et aux Etats-Unis, le conduit à se montrer plus prudent à moyen terme sur le dossier.



Aux niveaux de cours actuels, son objectif de cours fait apparaître un potentiel baissier de l'ordre de 7%.



