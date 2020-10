Kone : Fort potentiel, Crédit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Kone et relève son objectif de cours, passant de 71 à 77 euros.



L'analyste estime que Kone dispose d'un fort potentiel d'expansion - notamment grâce à sa position dominante en Chine et que son activité de maintenance pourrait ainsi être portée par une croissance annuelle à deux chiffres lors des cinq prochaines années.



Crédit Suisse estime aussi que le CA des services connectés devrait augmenter de 30 à 40 millions d'euros par an au cours des trois prochaines années. ' Nous voyons donc un potentiel de contribution à l'EBIT allant jusqu'à 100 millions d'euros en 2023 ', conclut le broker.





