Kone : Deutsche Bank initie la couverture à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a initié mardi la couverture du titre du fabricant finlandais d'ascenseurs Kone avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 41 euros.



Dans une étude consacrée au secteur, le broker souligne que le marché a jusqu'ici été soutenu par la Chine, premier marché mondial, une dynamique qu'il juge remise en cause par le ralentissement de la croissance dans le pays.



Deutsche Bank rappelle que les fabricants d'ascenseurs se traitaient jusqu'à présent sur des primes en Bourse grâce à la vigueur de leurs activités dans les services, à leur bonne rentabilité et à la croissance de long terme dont ils bénéficiaient, mais juge que cette expansion structurelle est aujourd'hui appelée à s'essouffler.



Dans cette optique, le courtier affiche une légère préférence pour le suisse Schindler, qui affiche selon lui un point d'entrée plus intéressant.



