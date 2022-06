Kone : Berenberg n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Kone de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 56 à 50 euros dans le cadre d'une note consacrée aux fabricants européens d'ascenseurs.



Dans son étude, l'analyste souligne que le marché dispose encore d'un potentiel de croissance non négligeable en dépit des ventes contraires qui commencent à souffler en Chine.



L'intermédiaire préfère toutefois revoir à la baisse son conseil sur Kone qui, même s'il est en mesure de tirer parti d'un redressement de l'activité en Chine, ne peut plus se traiter en Bourse sur la base des multiples de valorisation 'irréalistes' qui le caractérisaient ces dernières années, estime-t-il dans la note.



