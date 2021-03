Knorr-Bremse : Oddo abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Après la publication des résultats du 4e trimestre, Oddo procède à des ajustements à la baisse, de l'ordre de 8-9% au niveau des BPA.

'Nous tablons désormais sur une évolution organique de CA de +9,6% en 2021 puis de +7,5% en 2022', indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que le groupe est 'toujours bien piloté et bien positionné', et souligne que la 'maîtrise des coûts demeure un des points forts et a créé plusieurs bonnes surprises en 2020'.



Cependant, la Covid pèse encore sur les performances et le broker indique que l'arrivée d'un nouveau PDG pourrait 'apporter un nouvel élan'.



Oddo maintient finalement sa recommandation 'neutre' sur le titre et abaisse son objectif de cours à 109 euros, contre 114 euros précédemment.



