Kingspan : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil sur Kingspan de 'achat' à 'conserver' et réduit son objectif de cours de 72,4 à 63,6 euros, notant 'une baisse des commandes et une détérioration macroéconomique qui ne se sont pas encore pleinement traduites dans les volumes'.



'De plus, avec certains intrants clés actuellement en déflation, leur répercussion éventuelle sur les prix devrait exacerber les vents contraires sur les revenus', souligne-t-il dans sa note sur le groupe irlandais de matériaux de construction.



'Avec une VE à 10 fois l'EBITDA, Kingspan est désormais l'action de croissance pan-européenne la moins chère de notre secteur, mais nous ne pensons pas que cela soit suffisant pour soutenir les actions à court terme', ajoute le broker.



