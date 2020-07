Kimberly-Clark : Jefferies reste à 'achat', relève sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kimberly-Clark avec un objectif de cours rehaussé de 165 à 174 dollars, à l'approche des résultats de deuxième trimestre du groupe de produits d'hygiène, prévus le 23 juillet.



Le broker relève ses estimations de BPA 2020-22 d'environ 1-2%, 'sur des données Nielsen fortes pour le deuxième trimestre, une modération des vents contraires sur les changes et un restockage chez les distributeurs'.



Pour le trimestre écoulé, Jefferies s'attend à ce que le groupe dévoile une croissance organique des ventes de l'ordre de 4% et un BPA de 1,84 dollar, contre des consensus de respectivement environ 2% et 1,80 dollar.



