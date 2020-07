Kimberly-Clark : Jefferies rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kimberly-Clark avec un objectif de cours rehaussé de 174 à 181 dollars, dans le sillage d'estimations de BPA 2021-22 relevées d'environ 2% après les trimestriels et le rétablissement d'objectifs 2020 par le groupe.



'La demande des consommateurs reste forte dans les plus grandes catégories de Kimberly-Clark, les dynamiques de parts de marché s'améliorent, un investissement plus élevé devrait accélérer la croissance en 2021 et les objectifs du groupe sont clairement prudents', juge-t-il.



Pointant aussi un ratio P/E (cours sur BPA) de l'ordre de 18,5 fois, soit une décote de plus de 25% par rapport à ses pairs des soins personnels et ménagers contre 15-20% historiquement, le broker 'voit encore de la marge pour que le titre se revalorise davantage'.



