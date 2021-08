Kellogg : Credit Suisse ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'neutre' sur Kellogg avec un objectif de cours ajusté de 62 à 61 dollars, dans le sillage d'une estimation de BPA 2022 pour le fabricant de céréales réduite à 4,05 dollars, contre 4,10 dollars auparavant.



'Notre rencontre avec le CEO de Kellogg Steve Cahillane a renforcé notre vision prudente du secteur agroalimentaire et notre estimation de BPA inférieure au consensus pour Kellogg en 2022', explique le broker.



Rapportant que le dirigeant n'attend pas de ralentissement de l'inflation de coûts d'ici à 2022 et que la situation est selon lui 'très difficile', Credit Suisse pense que les marges de profit resteront sous pression au premier semestre 2022.



