KB Home : Wedbush reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Wedbush réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 56 dollars sur KB Home, avant la publication par le constructeur de logements de ses résultats de deuxième trimestre comptable, prévue le 23 juin.



Notant que KB Home a déjà dévoilé des commandes supérieures aux attentes, le broker remonte ses estimations de BPA en anticipation que ces commandes se convertiront en finalisations supplémentaires au second semestre.



Wedbush pointe également un recul récent du cours de bourse, une sous-performance pour laquelle il ne voit pas de catalyseur, ce qui le fait considérer ce mouvement comme une opportunité d'achat sur la valeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.