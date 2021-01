KB Home : Wedbush relève son opinion

(CercleFinance.com) - Wedbush relève son opinion sur KB Home de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 44 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour le groupe après ses résultats de quatrième trimestre 2020.



Le broker souligne que le constructeur résidentiel a augmenté ses prix dans 90% des communautés au cours du trimestre, et accru ses démarrages d'unités d'environ 40% pour suivre le rythme des entrées de commandes.



'La direction prévoit de faire croître le rendement des capitaux propres (ROE) à environ 17% en 2021 contre environ 12% en 2020, car le pouvoir de tarification et la discipline des frais généraux devraient augmenter le bénéfice d'exploitation', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

