KB Home : Wedbush relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur KB Home, avec un objectif de cours rehaussé de 42 à 55 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations de BPA et de revenus 2023 et 2024 pour le constructeur de logements.



'Nous pensons que les publications récentes de BPA des concurrents cotés en Bourse de KB Home suggèrent que les tendances de la demande pour le printemps et le début de l'été ont été significativement meilleures que ce que nous écrivions en mars', explique-t-il.



A l'approche de la publication des résultats du groupe pour son deuxième trimestre comptable, le broker indique anticiper un BPA de 1,34 dollar, légèrement supérieur au consensus, ainsi qu'une baisse de 16% des revenus à 1,4 milliard.



