Just Eat Takeaway : Credit Suisse confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le groupe a indiqué qu'il va ' continuer à investir pour poursuivre sa croissance et gagner des parts de marché avec des investissements en ligne avec ceux du 4ème trimestre 2020 '



' La stratégie porte ses fruits - Une communication plus claire et un 4T20 meilleur que prévu pour l'EBITDA adj. permet de confirmer les objectifs du groupe pour le bénéfice de l'exercice 21 ' indique Credit Suisse.



' Le groupe a donné des indications claires quant à une croissance des commandes plus forte que prévu (soutenue par une forte activité au début de l'exercice 21 au Royaume-Uni). La croissance des commandes au Royaume-Uni en janvier/février est de +88% souligne l'analyste.



Crédit Suisse s'attend à une augmentation des commandes de +12% pour l'exercice 21 (ce qui implique une croissance de +41% en glissement annuel).



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 12 200 pence.



' Bien que nous reconnaissions les risques d'exécution

des objectifs et les risques liés à la concurrence, nous pensons que cette décote n'a pas de sens '.



