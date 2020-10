Julius Baer : Crédit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Julius Baer avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 francs suisses, dans le sillage des prévisions rehaussées d'environ 5-6% pour la banque privée helvétique sur la période 2020-22.



'Le point d'activité à neuf mois a montré des actifs sous gestion, afflux d'argent frais, marge brute et ratio coût-revenus meilleurs que prévu, en partie contrebalancés par un dépréciation de survaleur d'environ 190 millions de francs sur Kairos', souligne le broker.



'Comme la marge brute semble se stabiliser à un niveau plus élevé que le consensus au second semestre, et que le ratio coût-revenu surperforme considérablement, nous nous attendons à ce que des révisions de résultats positives continuent de soutenir l'action', poursuit-il.



