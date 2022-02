Intesa SanPaolo : UBS reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Intesa SanPaolo avec un objectif de cours ajusté de 3,1 à 3,15 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 18%, après les résultats de l'établissement financier italien la semaine passée.



'Bien que la journée investisseurs ne conduise pas à des relèvements substantiels de bénéfice net, nous considérons toujours Intesa SanPaolo comme un moyen attrayant de jouer sur les hausses de taux probables de la BCE', juge le broker.



Selon UBS, le plan d'activités 2022-25 du groupe se montre largement conforme aux attentes, à l'exception du programme de rachats d'actions de 3,4 milliards d'euros annoncé, mais 'l'optionnalité des taux n'est pas entièrement intégrée dans les cours actuels'.



