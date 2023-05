Intesa SanPaolo : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre 2023, UBS relève son objectif de cours à 3,30 E (contre 3,05 E) et confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



' Nous restons acheteurs d'ISP en raison des perspectives attrayantes en matière de bénéfices et de rendement du capital, bien qu'UCG soit une valeur plus intéressante après les révisions du premier trimestre ' indique UBS.



Le groupe a annoncé en terme de perspective ' Pour 2023, la marge opérationnelle devrait augmenter de manière significative, grâce à une solide croissance du chiffre d'affaires tirée par le produit net d'intérêts (produit net d'intérêts attendu en 2023 supérieur à 13 milliards d'euros) couplé à une attention continue portée à la gestion des coûts, et les ajustements nets des prêts devraient fortement diminuer, entraînant une croissance du résultat net à environ 7 milliards d'euros '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

