Intesa Sanpaolo : Oddo reste positif, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Intesa Sanpaolo avec un objectif de cours ajusté de 2,70 à 2,65 euros, le titre figurant parmi sa 'shortlist de valeurs bancaires cochant l'essentiel des cases' de son approche positive sur le secteur.



'Alors que le risque pays Italie nous semble à relativiser, le niveau de valorisation ressort excessivement bas eu égard à la qualité des fondamentaux y compris dans un scénario macroéconomique plus compliqué', juge l'analyste.



Selon Oddo, la banque italienne devrait bénéficier d'un momentum favorable sur sa topline à court et moyen terme, poursuivre sa bonne discipline de coûts, et in fine garantir un niveau 'structurellement' modéré de coût du risque.



