Intesa Sanpaolo : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Intesa Sanpaolo avec un objectif de cours porté mécaniquement de 2,65 à 2,75 euros, nouvel OC qui implique un potentiel de hausse de plus de 35% pour le titre (contre environ 25% pour le secteur).



Après une publication jugée rassurante, le bureau d'études rehausse de 5% en moyenne ses estimations de résultat net sur 2022-25 'afin d'intégrer l'évolution favorable sur la topline (taux) mais aussi un biais rassurant sur l'évolution du coût du risque'.



'Notre approche reste clairement positive sur Intesa Sanpaolo compte tenu de la qualité supérieure des fondamentaux, d'une valorisation attractive et du retour à l'actionnaire', affirme l'analyste en charge de la banque italienne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.